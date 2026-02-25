Inicio de clases: en Huincul arrancan todas menos la 123 por tareas de limpieza

El mantenimiento de los edificios continuará con tareas como refacciones menores, limpieza de equipos de calefacción, desinfección de tanques de agua y mantenimiento de patios

Desde el municipio de Huincul y el Distrito Escolar II se realizó una recorrida ayer por todas las escuelas. Luego se informó que los edificios escolares están en condiciones de funcionar y que solamente la escuela 123 no inicia hoy, por tareas de fumigación tras la reparación de un aula.

Desde el municipio se detalló que desde mediados de enero, el área de Mantenimiento Escolar, dependiente de la Secretaría de Obras, Servicios Públicos y Planificación “desarrolló un amplio plan de trabajos orientado al mantenimiento y puesta a punto de los edificios escolares de todos los niveles, en continuidad con las tareas que se vienen realizando en los recesos escolares desde el año 2024” y se aclaró que “el objetivo fue garantizar condiciones operativas adecuadas de cara al ciclo lectivo 2026”.

Sergio Iril, titular del Distrito II del CPE, recorrió distintos establecimientos educativos y afirmó que los edificios se encuentran en condiciones de iniciar el dictado de clases. con la única excepción de la Escuela N° 123, donde se ejecutó una obra de importante magnitud en una de las aulas y en el sector de cisterna del establecimiento. “

“La obra en ejecución no impide el normal dictado de clases, pero si resta que la escuela sea fumigada y que se realice la limpieza previa al inicio de clases” señaló Iril. Por disposición del equipo directivo, se resolvió postergar el inicio a fin de realizar las tareas de limpieza correspondientes y asegurar el correcto acondicionamiento del edificio.

Por su parte, Javier Pino, responsable de Mantenimiento Escolar, detalló que los trabajos se extendieron a jardines, escuelas primarias, secundarias y demás establecimientos educativos dependientes del Distrito II en Plaza Huincul.

Además, señaló que el programa de mantenimiento continúa durante todo el año con intervenciones que no afectan el normal dictado de clases, pero que contribuyen al óptimo funcionamiento de los edificios, tales como refacciones menores, limpieza de equipos de calefacción, desinfección de tanques de agua y mantenimiento de patios, entre otras acciones, reservando las obras de mayor magnitud para los periodos de receso escolar.