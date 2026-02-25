Hay fecha definida para el pago de los sueldos a los estatales de Neuquén

Desde el gobierno neuquino se dio a conocer la fecha del pago de haberes correspondientes a febrero para la totalidad de los trabajadores de la administración pública y el sector pasivo del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).
Cada trabajador activo – del Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, Administración Central y Organismos Descentralizados- así como los jubilados, pensionados o retirados del Estado provincial tendrán depositado sus haberes el viernes 27 en las cuentas del Banco Provincia del Neuquén, según informó el ministerio de Economía, Producción e Industria.
Tal como ocurre desde esta administración provincial, el pago se hará efectivo antes de que finalice el mes.