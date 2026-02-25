Habrá corte programado de energía eléctrica en Cutral Co

Copelco informó que este jueves 26 de febrero se realizará una suspensión provisoria programada del servicio eléctrico en la ciudad de Cutral Co, debido a tareas de poda preventiva.
El corte está previsto en el horario de 06:00 a 07:00 horas y afectará a los usuarios ubicados en los siguientes sectores:
- Desde Hipólito Yrigoyen hasta JJ. Valle, y desde Ruta Nacional N° 22 hasta Zanjón colector de crecidas.
- Barrio Ruca Quimey y Barrio Cooperativa, en su totalidad.
- Parte del Barrio 25 de Mayo: desde Los Copihues hasta el canal colector y desde Los Fresnos hasta Las Lengas.
Además, la interrupción alcanzará a diversos usuarios singulares, entre ellos el CPEM N°6, el Centro de Diálisis, el Gimnasio Municipal, la Estación de Servicio YPF, oficinas públicas, entidades bancarias, establecimientos educativos, comercios, industrias, hoteles y supermercados, entre otros.