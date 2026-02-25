Habrá corte programado de energía eléctrica en Cutral Co

Está previsto en el horario de 06:00 a 07:00 horas

Copelco informó que este jueves 26 de febrero se realizará una suspensión provisoria programada del servicio eléctrico en la ciudad de Cutral Co, debido a tareas de poda preventiva.

El corte está previsto en el horario de 06:00 a 07:00 horas y afectará a los usuarios ubicados en los siguientes sectores:

Desde Hipólito Yrigoyen hasta JJ. Valle , y desde Ruta Nacional N° 22 hasta Zanjón colector de crecidas .

hasta , y desde hasta . Barrio Ruca Quimey y Barrio Cooperativa , en su totalidad.

y , en su totalidad. Parte del Barrio 25 de Mayo: desde Los Copihues hasta el canal colector y desde Los Fresnos hasta Las Lengas.

Además, la interrupción alcanzará a diversos usuarios singulares, entre ellos el CPEM N°6, el Centro de Diálisis, el Gimnasio Municipal, la Estación de Servicio YPF, oficinas públicas, entidades bancarias, establecimientos educativos, comercios, industrias, hoteles y supermercados, entre otros.