Este jueves entregan los números para para la competencia de Running en Plaza Huincul

La dirección de Deportes de la Municipalidad de Plaza Huincul informó que ya se encuentran cerradas las inscripciones para el Running Parque de la Convivencia, evento deportivo que se desarrollará en la ciudad.
Asimismo, desde el área municipal se comunicó que el jueves 26 de febrero se llevará a cabo la entrega de los números correspondientes a los y las participantes. La misma se realizará en la dirección de Deportes, ubicada en avenida San Martín y Pasaje Velo, en el horario de 8:00 a 16:00 horas.
En relación al desarrollo de la competencia, se indicó que los circuitos de la carrera ya se encuentran debidamente marcados, y que los recorridos pueden consultarse de forma gráfica a través de las historias destacadas de Instagram de la Dirección de Deportes.