Este es el pronóstico para hoy en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó que será una jornada con cielo parcialmente nublado.
La temperatura máxima para hoy será de 27° Centígrados y la mínima de 15°. El viento se presentará del este a 25 kilómetros con ráfagas de la misma velocidad. Hacia la noche rotará del noreste a 27 kilómetros con ráfagas de 43 kilómetros por hora.
El cielo estará con nubles y claros durante en el día y para la noche se presentará mayormente nublado.
Para el jueves, la temperatura máxima está prevista en 31° Centígrados y la mínima de 13°.