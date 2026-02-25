El Centro de Amistad y Cordialidad inicia inscripciones para sus talleres 2026

Para personas de la 3° edad en Cutral Co

El Centro de Amistad y Cordialidad de la 3° edad, ubicado en la calle Principal Sáez 865 de Cutral Co, anunció el cronograma de talleres para el presente año. La invitación para participar de estas actividades se extiende tanto a socios como a personas que no pertenecen a la institución.

Las actividades confirmadas y sus respectivos horarios son los siguientes:

Dibujo y Pintura: Se dictará los jueves de 15:00 a 18:00 horas, bajo la dirección de la profesora Estela Quinteros.

Gimnasia para Adultos: Las clases serán los martes y jueves, de 10:30 a 11:30 horas, con la profesora Virginia Delucci.

Manualidades: Esta actividad se realizará los miércoles y viernes de 09:00 a 10:30 horas, a cargo de la profesora Silvana Molina.

Las personas interesadas en sumarse a estas propuestas deberán presentarse en la sede del centro para realizar la inscripción los días 26 y 27 de febrero. El horario de atención será por la mañana, de 10:00 a 12:00, y por la tarde, de 18:00 a 20:00 horas.