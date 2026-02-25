Cutral Co: abren las inscripciones para la Orquesta de los Chicos

La propuesta está orientada a estudiante que actualmente cursen 5°, 6° o 7° grado.

Se encuentra abierta la convocatoria para incorporar nuevos integrantes a la Orquesta de los Chicos, un espacio de formación musical colectiva destinado a niños y niñas que deseen iniciarse en la práctica orquestal.

La propuesta está orientada a estudiantes nacidos en los años 2014, 2015 y 2016, que actualmente cursen 5°, 6° o 7° grado. La orquesta está integrada por instrumentos de cuerda —violines, violas, violoncellos y contrabajos— y no es requisito contar con instrumento propio, ya que los mismos serán entregados en comodato para su uso durante las clases y para el estudio en el hogar.

La participación es gratuita y busca promover el acceso a la educación musical, el trabajo colectivo y el desarrollo artístico desde edades tempranas, en un entorno de aprendizaje compartido.

Las inscripciones pueden realizarse a través del formulario online disponible en

https://forms.gle/fo4qaRWM72d7JCce7

o mediante el escaneo del código QR presente en el flyer de difusión.