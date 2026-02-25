Abren inscripciones para un taller de teatro destinado a adolescentes en Cutral Co

En la sede del barrio Centro Sur.

El barrio Centro Sur Centro Sur anunció la apertura de inscripciones para un taller de teatro dirigido a adolescentes, que se desarrollará semanalmente en su sede del barrio Centro Sur.

La propuesta estará a cargo de la profesora Gise Sandoval y se dictará los días jueves, de 19 a 21 horas, con el objetivo de brindar a las y los jóvenes un espacio de expresión artística, creatividad y trabajo grupal a través del lenguaje teatral.

Las personas interesadas en inscribirse o solicitar mayor información pueden comunicarse al 299 5086813. Los cupos son limitados.