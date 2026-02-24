Saludan a un nuevo ingeniero recibido en el UTN

Queremos saludar a nuestro hijo Lucas Cabrera que el día viernes se recibió de Ingeniero Químico desearle lo mejor en esta nueva etapa de parte de sus papás, hermanos y sobrinos, nos sentimos orgullosos, es el premio al esfuerzo y la perseverancia!!

Estudia mientras otros duermen…

Trabaja mientras otros se divierten…

Persiste mientras otros descansan…

Luego vivirás de lo que otros solo Sueñan! 💪🫶🌻