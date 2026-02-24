Plaza Huincul: se dicta un taller de telar mapuche

En el barrio Soufal

Plaza Huincul invita a la comunidad a participar del Taller de Telar Mapuche, una propuesta cultural que busca preservar y difundir el arte ancestral del tejido mapuche.

El taller está a cargo de la profesora Mercedes Montero y se desarrolla en la sede del barrio Soufal, todos los martes de 14:30 a 17:30 horas. La actividad está orientada a quienes deseen iniciarse o profundizar en las técnicas tradicionales del telar, reconociendo el valor cultural, simbólico y comunitario de este saber milenario.