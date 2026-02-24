Plaza Huincul: Capacitación abre la inscripción para presentar proyectos formativos

Se invita a quienes cuenten con propuestas educativas, talleres o cursos a acercar sus proyectos

Capacitación de la Municipalidad de Plaza Huincul lanzó la Convocatoria 2026, destinada a docentes y profesionales interesados en presentar proyectos formativos que integren la oferta educativa del próximo año.

La iniciativa tiene como objetivo ampliar y fortalecer las propuestas de capacitación, incorporando nuevas miradas, saberes y experiencias que respondan a las demandas actuales de la comunidad y del mundo del trabajo. En este marco, se invita a quienes cuenten con propuestas educativas, talleres o cursos a acercar sus proyectos para su evaluación e inclusión en la grilla 2026.