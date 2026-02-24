Petroleros se declaran en estado de alerta ante la amenaza de despidos en Rincón de los Sauces

YPF evalúa reducir entre un 50% y un 60% la dotación de trabajadores.

El Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa se declaró este martes 24 de febrero en estado de alerta y movilización tras una asamblea masiva realizada en los almacenes de YPF en el sector Desfiladero Bayo, en Rincón de los Sauces. Según informaron desde el gremio, participaron alrededor de 4.000 trabajadores.

Durante el encuentro, encabezado por el secretario general Marcelo Rucci y miembros de la comisión directiva, los afiliados votaron por unanimidad facultar a la conducción sindical para avanzar con las medidas que considere necesarias frente a la posible reducción de personal en los yacimientos convencionales de la zona.

De acuerdo a lo expuesto en la asamblea, YPF evalúa reducir entre un 50% y un 60% la dotación de trabajadores en esos yacimientos, en el marco del proceso de reversión de áreas a la provincia y bajo el argumento de falta de rentabilidad.

Rucci advirtió que el gremio no aceptará despidos compulsivos y remarcó que la eventual reducción de personal tendría un fuerte impacto social y económico en la localidad. En ese sentido, señaló que la situación no afectaría únicamente a los trabajadores petroleros, sino también al conjunto de la economía de Rincón de los Sauces.

El dirigente aclaró que el sindicato no se opone a los retiros voluntarios para quienes estén en condiciones de jubilarse o consideren conveniente esa opción, pero sostuvo que cualquier intento de despido forzado generará una respuesta gremial. Asimismo, indicó que, de profundizarse el conflicto, las medidas podrían extenderse a otros sectores de la actividad hidrocarburífera en la cuenca neuquina.

Durante la asamblea también tomó la palabra el secretario general adjunto Ernesto Inal, quien describió el escenario como complejo y llamó a la unidad de los trabajadores. Inal recordó antecedentes similares en otras provincias productoras de hidrocarburos y remarcó la necesidad de sostener la organización sindical frente al actual contexto.

Desde la conducción del sindicato anticiparon que permanecerán en estado de alerta y movilización mientras continúen las definiciones sobre el futuro de los yacimientos convencionales y los puestos de trabajo en Rincón de los Sauces.