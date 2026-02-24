Neuquén realizó el cuarto censo simultáneo de Cóndor Andino

En cada registro se consignaron datos como cantidad de individuos, sexo, categoría etaria y observaciones complementarias.

Neuquén llevó adelante este 23 de febrero el cuarto Censo Simultáneo de Cóndor Andino, una acción clave para el monitoreo poblacional y la conservación de esta especie emblemática de la cordillera. La jornada contó con la participación de equipos técnicos, comunidades y organizaciones, desplegados en distintos puntos estratégicos del territorio provincial.

La actividad fue informada por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales y se desarrolló en el marco del convenio de cooperación con la Fundación Bioandina Argentina, entidad que coordina el monitoreo del cóndor andino a nivel nacional. A partir de este acuerdo, Neuquén forma parte de una estrategia federal que permite generar información comparable entre jurisdicciones y fortalecer la toma de decisiones en materia de conservación.

Durante el operativo participaron la dirección General de Áreas Naturales Protegidas (ANP) y su Cuerpo Provincial de Guardaparques, el Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN) y la dirección Provincial de Fauna, con equipos distribuidos en puestos de observación previamente definidos. También se sumaron representantes de Parques Nacionales, integrantes de los Clubes de Observadores de Aves (COA), Pulmarí —con la participación de miembros de la comunidad Catalán— y estudiantes de tecnicaturas en Agroecología, quienes aportaron acompañamiento técnico y fortalecieron la dimensión educativa y comunitaria de la iniciativa.

El relevamiento se inició a las 7 de la mañana y se extendió hasta las 14:05. En cada punto trabajaron al menos dos personas que registraron de manera simultánea los ejemplares observados en intervalos de cinco minutos. En cada registro se consignaron datos como cantidad de individuos, sexo (macho o hembra), categoría etaria (adultos o juveniles) y observaciones complementarias. Cuando las condiciones de distancia no permitieron identificar con precisión sexo o edad, los ejemplares fueron clasificados como “indeterminados”, con el objetivo de evitar errores y asegurar la rigurosidad técnica.

La información fue cargada mediante una aplicación móvil específica. Dado que muchos de los puestos de observación no cuentan con conectividad, los datos se almacenaron de manera offline y luego fueron sincronizados. Una vez completada la carga total, la Fundación Bioandina Argentina centralizará y analizará la información para elaborar el informe correspondiente al censo de verano.

La jornada se desarrolló con buenas condiciones de visibilidad y temperaturas favorables durante las primeras horas. Hacia el mediodía se registró un incremento del viento, lo que dificultó el seguimiento continuo de algunos ejemplares, especialmente cuando se desplazaban por paredes rocosas o cambiaban de sector en vuelo. A pesar de ello, se obtuvieron registros positivos en distintos puntos estratégicos de la provincia.

El cóndor andino (Vultur gryphus) se encuentra categorizado como especie vulnerable a nivel global y enfrenta amenazas principalmente de origen antrópico, como el envenenamiento por cebos tóxicos y la intoxicación por plomo. En este contexto, desde 2023 las Áreas Naturales Protegidas de Neuquén fueron declaradas Santuarios del Cóndor, reforzando el monitoreo permanente y la conservación activa de la especie.

La continuidad de los censos estacionales permite construir una línea de tendencia poblacional, herramienta fundamental para detectar variaciones y orientar políticas públicas de conservación basadas en evidencia científica. Con este cuarto censo simultáneo, la provincia reafirma su compromiso con la biodiversidad, la ciencia aplicada y el trabajo articulado entre organismos técnicos, comunidades, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil.