Lanzan un programa de entrenamiento para personas con discapacidad en Cutral Co

Este viernes, desde las 17 horas, comenzará en el minigimnasio del barrio Unión una nueva propuesta comunitaria destinada a promover la actividad física inclusiva. Se trata del proyecto “Entrenar sin límites. Training Cross”, una iniciativa de actividades adaptadas para vecinos y vecinas con discapacidad.
Las clases estarán a cargo de las entrenadoras Patricia Quezada y Liliana Sepúlveda, y apuntan a fomentar el bienestar físico, la autonomía y la integración social a través del ejercicio adaptado a distintas capacidades.
La actividad está destinada a personas mayores de 18 años, cuenta con 15 cupos disponibles y es totalmente gratuita.