Habrá corte programado de energía eléctrica en Cutral Co

Afectará a los asociados ubicados en el barrio Progreso

Copelco informó que este miércoles 25 de febrero, se realizará una suspensión provisoria programada del servicio eléctrico en sectores de la ciudad de Cutral Co, debido a tareas de mantenimiento en la red.

Según se detalló, el corte se extenderá desde las 08:00 hasta las 11:00 horas y afectará a los asociados ubicados en el barrio Progreso, específicamente en el área comprendida entre las calles Castelli y Jorge Dewey, y desde Sáenz Peña hasta Benzar.

Desde la cooperativa solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios para evitar inconvenientes durante el lapso en que se interrumpa el suministro, y recordaron que los trabajos están sujetos a condiciones climáticas, por lo que el cronograma podría modificarse.