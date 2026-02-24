Fiscalía de Neuquén acusará a la madre del bebé fallecido en la zona oeste

El Estado había intervenido pero el seguimiento del caso no fue suficiente para evitar la tragedia

Como se informó oportunamente, el nene llegó sin signos vitales a la guardia del hospital Heller, poco después de las 20.

La madre y un familiar habían quedado demorados pero luego de declarar solamente quedó la mujer detenida. Se buscaron antecedentes sobre la situación del niño y se supo que el Estado había intervenido en varias ocasiones por la alimentación y el cuidado del nene.

Una hermana de la mujer detenida declaró que era adicta, que el bebé pasaba muchas horas solo, que no tenía higiene y comía poco.

Aparentemente la muerte del bebé habría ocurrido cuando estaba solo y cayó en un balde con agua. La madre dormía y la otra persona que estaba en vivienda también. Nadie lo auxilió. Cuando otras personas llegaron, porque escucharon un golpe, se encontraron con la tragedia, pidieron ayuda pero el bebé ya había fallecido cuando llegó a la guardia del hospital.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) inició una investigación para determinar la causa de la muerte y eventuales responsabilidades penales. En este marco, este martes confirmó a LM Neuquén que el pequeño murió producto de una asfixia por sumersión.

Por otra parte, confirmó que la madre de 38 años permanece detenida y este miércoles se prevé la audiencia de formulación de cargos, donde posiblemente será acusada de homicidio culposo, esto es, cuando se causa la muerte sin intención y producto de imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de deberes. En tanto, el tío del niño fue liberado tras prestar declaración.