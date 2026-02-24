Este es el pronóstico para hoy en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó que será una jornada con cielo despejado.
La temperatura máxima para hoy será de 24° Centígrados y la mínima de 7°. El viento se presentará del este a 29 kilómetros con ráfagas de la misma velocidad. Hacia la noche rotará del noreste a 21 kilómetros con ráfagas de 41 kilómetros por hora.
El cielo estará despejado en el día y para la noche se presentará mayormente despejado.
Para el miércoles, la temperatura máxima está prevista en 28° Centígrados y la mínima de 15°.