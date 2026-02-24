El CPEM N°85 abre inscripciones para el ciclo lectivo 2026

Hasta el 27 de febrero.

El CPEM N°85 informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2026, destinadas a personas mayores de 16 años que deseen iniciar o retomar sus estudios de nivel medio.

El período de inscripción se extenderá desde el 23 hasta el 27 de febrero, y las personas interesadas deberán presentar fotocopia de la siguiente documentación:

Documento Nacional de Identidad (DNI)

Acta de nacimiento

Título de nivel primario

Las clases se dictarán en turno noche, con horario de cursado a partir de las 20:00 horas, una modalidad pensada para jóvenes y adultos que trabajan o cuentan con otras responsabilidades durante el día.

La atención para consultas e inscripciones se realiza en el establecimiento, ubicado en la intersección de Juan Soufal y J. M. de Rosas, en el horario de 20:00 a 23:00 horas. Para mayor información, también se encuentra disponible el teléfono 49620026.