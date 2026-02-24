Cutral Co: quiso entrar cocaína en el envase de un desodorante

Tenía en total casi seis gramos de cocaína. Se le inició una causa judicial a la persona que llevó los elementos

Una persona llevó artículos personales, de cosmética para uno de los internos. Pero al realizar la inspección, los uniformados advirtieron una irregularidad en el interior de un desodorante a bolilla, donde se halló un envoltorio con una sustancia sólida sospechosa.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención al personal especializado de la División Antinarcóticos Cutral Co que se hizo presente en el lugar y llevó adelante las diligencias correspondientes.

Tras realizar el test orientativo, el resultado fue positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso aproximado de 5,8 gramos, lo que implicaría unas seis dosis.

El procedimiento llevado adelante por personal de la Unidad de Detención 22° Cutral Co permitió detectar e incautar ayer la sustancia ilícita que se intentaba ingresar al establecimiento carcelario.

Como resultado del procedimiento se labraron las actuaciones de rigor y se notificó a la persona involucrada de la imputación penal correspondiente, quedando en libertad supeditada conforme lo establece la normativa vigente.

Desde la fuerza destacaron el compromiso y la atención permanente del personal policial, cuyo accionar preventivo permitió impedir el ingreso de estupefacientes al ámbito de detención, reforzando la seguridad y el cumplimiento de la ley dentro de las unidades carcelarias.