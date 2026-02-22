El hospital zonal fortalece la atención médica con nuevas jornadas de telemedicina

El hospital zonal Cutral Co y Plaza Huincul concretó con éxito dos nuevas jornadas de telemedicina, una estrategia que permite acercar la atención de especialistas a pacientes de distintas localidades, fortaleciendo el acceso al sistema público de salud.

Durante las jornadas se realizaron consultas en Cirugía General, a cargo del doctor Paulo Rinaudo, y en Hematología, a cargo de la doctora Victoria Díaz. La modalidad virtual permitió dar respuesta a diversas consultas sin necesidad de traslados, optimizando tiempos y recursos tanto para los pacientes como para el sistema sanitario.

De la actividad participaron hospitales de Piedra del Águila, Picún Leufú y Rincón de los Sauces, consolidando el trabajo en red entre establecimientos de salud de la región.

Desde la institución destacaron que estas acciones contribuyen a garantizar una atención más equitativa y de calidad, evitando derivaciones innecesarias y acercando especialidades médicas a cada comunidad.