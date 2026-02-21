Secuestraron droga en una vivienda del barrio Progreso de Cutral Co

Se demoró a seis personas, cinco hombres y una mujer, y se inició una causa por microtráfico de estupefacientes

El lugar no había sido denunciado por los vecinos, pero las tareas investigativas de la División Antinarcóticos Cutral Co determinaron que allí había una boca de expendio por la afluencia de distintos tipos de personas a diferentes horas.

Según se informó, el allanamiento se hizo el jueves pasado, aunque se publicó oficialmente ayer. Se demoró a seis personas, cinco hombres y una mujer, todos acusados de narcomenudeo.

Tras una vigilancia en la zona, los efectivos lograron constatar movimientos compatibles con la comercialización de drogas, con una constante afluencia de personas en distintos horarios y modalidades, quienes realizaban intercambios de dinero por envoltorios con presuntas sustancias estupefacientes.

Con los elementos probatorios reunidos, se ejecutó una orden de allanamiento en una vivienda del barrio Progreso, donde se procedió al secuestro de clorhidrato de cocaína y cannabis sativa, fraccionadas en dosis listas para la venta, además de dinero en efectivo, una carabina calibre .22 en condiciones de disparo, réplicas de armas de fuego, balanzas de precisión, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Como resultado del operativo, seis personas mayores de edad, cinco hombres y una mujer, quedaron vinculadas a la causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.