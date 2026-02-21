¡Se viene el carnaval! Estos son los lugares donde podés ubicarte

Las comparsas van a pasar desde Av. Keidel y Copahue (Plaza Huincul) hasta Av. Olascoaga y Corrientes (Cutral Co)

A partir de las 20.30 de este sábado comienza oficialmente el carnaval de Cutral Co y Plaza Huincul.

Las comparsas van a pasar desde Av. Keidel y Copahue (Plaza Huincul) hasta Av. Olascoaga y Corrientes (Cutral Co). En todo ese trayecto podrás ubicarte, teniendo en cuenta que habrá calles cortadas para el paso con automóviles.

En El Reloj, en el límite entre las dos ciudades, está montado el escenario. Desde allí hacia Plaza Huincul habrá feriantes con productos locales a la venta.

Desde el reloj hacia Cutral Co estarán los carros de comida, food trucks con diferentes ofertas culinarias para disfrutar en familia.

En los extremos del circuito habrá ambulancia y bomberos voluntarios. También habrá un sector para discapacidad.