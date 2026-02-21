El programa Plaza Educa dio inicio a su ciclo lectivo 2026

Durante el mes de abril se abrirán nuevamente las inscripciones para comenzar este año. Es para terminar la escuela secundaria

Se trata de una iniciativa impulsada por la Municipalidad de Plaza Huincul, a través de la Subsecretaría de Capacitación, destinada a jóvenes y adultos que deseen finalizar sus estudios secundarios de manera gratuita y bajo modalidad a distancia.

El programa ofrece un Bachillerato con Orientación en Ciencias Sociales, con un esquema flexible que permite compatibilizar la formación académica con las responsabilidades de cada estudiante.

En este marco, el primer grupo de estudiantes del ciclo 2026, integrado por aproximadamente 110 personas, comenzó recientemente el cursado. Asimismo, se informa que durante el mes de abril se abrirán nuevamente las inscripciones para comenzar este año.

Con esta nueva etapa, el programa alcanza alrededor de 800 personas inscriptas desde su implementación, entre quienes ya han finalizado sus estudios y quienes se encuentran actualmente cursando.

La iniciativa contempla el cursado virtual de los módulos educativos, complementado con instancias presenciales de apoyatura escolar que se desarrollan en el edificio de la Subsecretaría de Capacitación, ubicada en Avenida del Libertador n°517.

En estos encuentros, las docentes a cargo brindan acompañamiento pedagógico y herramientas técnicas fundamentales para fortalecer las trayectorias educativas, mediante talleres de lectura comprensiva, resolución de consignas y estrategias de estudio, entre otras.