Cutral Co: un hombre quedó preso tras golpear a su expareja y quemar la casa

La golpeó por todo el cuerpo y cuando ella huyó, quemó la casa. Antes había ejercido violencia pero verbal y psicológica, ahora también física

Un hombre, identificado como EC, entró a la casa de su expareja, la golpeó por todo el cuerpo, ella logró escapar y pedir ayuda.

Mientras ella intentaba salvarse, él incendió la casa en diferentes puntos para que la destrucción sea completa.

Debido a la gravedad de los hechos, el asistente letrado Federico Cuneo formuló cargos y lo acusó por haber incendiado la vivienda de su expareja y por haberla agredido. Además, pidió que quede en prisión preventiva para resguardar a la mujer y a la investigación.

A partir de estos planteos, la jueza Vanesa Macedo Font hizo lugar a los pedidos: aprobó la acusación y dispuso la detención.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del viernes, cuando en el barrio Nehuen Che se registró un incendio total de una vivienda. Según la reconstrucción de los hechos, tras una discusión en el interior del domicilio, el imputado, E.C, golpeó a la mujer en todo el cuerpo. Durante la agresión, el varón la amenazó en repetidas ocasiones con quemar el lugar, y una vez que ella abandonó el inmueble para buscar auxilio, concretó la acción al prender fuego a diferentes puntos de la vivienda, que fue destruida por las llamas.

El asistente letrado Cuneo destacó que la víctima había sufrido anteriores episodios de violencia verbal y psicológica por parte del imputado, los cuales se suman a los hechos que motivaron la presentación de los cargos.

La fiscalía calificó los hechos como lesiones leves agravadas por vínculo y violencia de género, en concurso real con incendio que provoca peligro común. El asistente letrado Cuneo solicitó la medida cautelar por riesgo para la integridad de la víctima y posibilidad de entorpecimiento del proceso.

Tras escuchar a las partes, la jueza Macedo Font tuvo por formulados los cargos e hizo lugar a la prisión preventiva, inicialmente por un mes, mientras avanza la investigación.