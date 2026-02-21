Allanamientos en barrios Centenario y Otaño, secuestran un arma tumbera

Fue como parte de una causa por robo con arma

Durante la jornada del viernes, la policía realizó dos allanamientos en viviendas de los barrios Centenario y Otaño como parte de una investigación por un robo con arma de fuego.

El operativo se hizo con la participación de efectivos de la Comisaría 6° Plaza Huincul, en conjunto con personal del Comando Radioeléctrico, Grupo Especial y la División Investigaciones Cutral Co.

Los procedimientos arrojaron resultados positivos, logrando la aprehensión de un presunto autor y el secuestro de municiones y un arma de fabricación casera, elementos que quedaron a disposición de la Fiscalía de Cutral Co.