299 Deportes transmitirá los partidos de Alianza en 2026, arrancamos este domingo

Como ocurrió el último año, cuando 299 Deportes siguió al equipo de fútbol de Cutral Co en las cuatro competencias que disputó, durante esta temporada volverán las transmisiones por el canal de You Tube.

El primer partido pautado es mañana domingo 22 de febrero, cuando se inicie la participación de los equipos de Lifune A en la Copa Provincial.

El rival es Embajador de los Andes, equipo de San Martín de los Andes, que le ganó al representativo de Chos Malal y está en octavos de final.

Nos encontramos el domingo con más fútbol. Seguinos en You Tube aquí 👉 https://www.youtube.com/@299deportes