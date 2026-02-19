Paro nacional: estos son los bancos que se adhirieron en Cutral Co

En la sucursal del banco Nación la actividad es normal.

La medida de fuerza de 24 horas dispuesta a nivel nacional en protesta de la reforma laboral tiene repercusiones en Cutral Co y Plaza Huincul.

De acuerdo al recorrido, las entidades bancarias que no tienen atención -solo cajeros automáticos- al público por estar adheridos al paro son Macro, Credicoop, Galicia y BPN. En el caso de Nación, las puertas están abiertas y hay atención.

El municipio cutralquense tiene atención normal.

En el caso de educación, el gremio que los nuclea, ATEN apoya la medida y en aquellas escuelas secundarias donde había actividad, se anunció que por la adhesión del personal tanto docente como no docente, a través de ATE, se suspendieron. Tal fue el caso de la EPET N° 10 que informó mediante su blog que tanto en el edificio central, taller y SAF, en los tres turnos estaban suspendidas las actividades.

En la EPET N° 1, el panorama fue similar y se anunció la reprogramación de las tareas y reuniones previstas.