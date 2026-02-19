La junta interna municipal de ATE Cutral Co y la CTA hablaron sobre el paro a nivel nacional

Los referentes de ambos gremios expresaron su postura frente a una jornada de paro a nivel nacional en contra de la reforma laboral.
Juan Antio secretario general de la junta interna expresaba lo siguiente “Una jornada dolorosa para los trabajadores argentinos, a contramano de lo que pasa en Cutral Co que hace unos días firmamos acuerdos asegurando derechos para los compañeros que se están por jubilar”
Por su parte Daniel Herrera de la CTA habló y dijo lo siguiente “Vamos a estar acompañando en la marcha por el paro nacional en Neuquén rechazando la reforma laboral. El 80% de los trabajadores no sabe lo que se trata en el congreso, si supieran estaría el 100% de los trabajadores parando”