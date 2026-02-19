Huincul: Hay tiempo hasta mañana para anotarse en las becas Gregorio Álvarez

Es para aquellas personas que lo van a hacer por primera vez.

Desde la subsecretaría de Capacitación del municipio huinculense informó que este viernes 20 de febrero vence el plazo para la inscripción para quienes lo hagan por primera vez.

Están contemplados todos los niveles inicial, primario, secundario, terciario y universitario y que no hayan tenido este beneficio anteriormente.

Se trata de las becas provinciales Gregorio Álvarez representan un beneficio económico fundamental para acompañar el desarrollo del año académico.

Para acceder al beneficio, los nuevos aspirantes del 2026 deben ser argentinos o nacionalizados, acreditar al menos los últimos 5 años de residencia en la provincia, y tener entre 4 y 35 años de edad.

En relación con los ingresos económicos, el monto mensual del hogar debe ser igual o menor a 4,5 veces el salario mínimo, vital y móvil de noviembre de 2025 y, en el caso de convivir con tres o más miembros en edad escolar, los ingresos podrán llegar hasta 6 veces el SMVM.

Para realizar la inscripción en línea debe cargarse la documentación obligatoria que indica el formulario en la página web becas.neuquen.gov.ar, según el nivel educativo de cada estudiante.

Las personas que no poseen recibo de sueldo tienen que presentar la negativa de ANSES, y en el cuadro de Ingresos declarar cuánto dinero reúne por mes el grupo familiar.

Además, la subsecretaría municipal de Capacitación extenderá su unidad de atención y asesoramiento presencial en su edificio de avenida del Libertador 517 de barrio Central, en horario: 8:00 a 21:00.

En cuanto a la reinscripción para quienes contaron con la beca en 2024/2025 y no realizaron el trámite en diciembre de 2025, desde el área informaron que se estableció un período extraordinario que va del lunes 23 al lunes 27 de febrero para que realicen o completen la solicitud.

Aclararon no obstante que esta instancia es excepcional y que se realizará por única vez.