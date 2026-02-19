Falleció una vecina en el barrio Soufal de Plaza Huincul

El procedimiento de rigor se llevó a cabo esta mañana

Esta mañana se vio un fuerte operativo policial en la calle La Pampa del barrio Soufal, que llamó la atención de vecinos y transeúntes.

Según se supo, una vecina adulta mayor que vivía en una de las casas falleció, por causas naturales. No obstante y porque se encontraba en su vivienda, se realiza un operativo de rigor por parte de la policía.

Habitualmente en estos casos, concurre el médico policial o el profesional que asistía a la persona para cumplir con el trámite de certificar el fallecimiento.