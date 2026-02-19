Cutral Co: lanzan una capacitación en coctelería

Para fortalecer el desarrollo de emprendimientos locales

Con el objetivo de brindar nuevas herramientas de formación y fortalecer el desarrollo de emprendimientos locales, se anunció la realización de la capacitación “El Arte del Cóctel”, una propuesta orientada a emprendedores y emprendedoras vinculados al sector gastronómico y a la organización de eventos.

La capacitación comenzará el 3 de marzo, a las 17:30 horas, y tendrá lugar en el Salón Mutual Policial. Estará a cargo del capacitador Gustavo Salem, quien abordará contenidos teóricos y prácticos relacionados con la coctelería, apuntando a la profesionalización de las propuestas gastronómicas.

Las inscripciones se encuentran abiertas y los cupos son limitados. Las personas interesadas podrán inscribirse en la secretaría de la Mujer y la Diversidad, en el horario de 08 a 12 horas, o bien comunicarse al teléfono 299 6296579 para recibir mayor información.