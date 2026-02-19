Abren inscripciones para el curso inicial de Masajista en Plaza Huincul

La capacitación dará inicio el 2 de marzo.

Plaza Huincul, a través de la subsecretaría de Capacitación, informó que se encuentran abiertas las inscripciones para el Curso Inicial de Masajista, una propuesta de formación orientada al bienestar y la inserción laboral.

La capacitación dará inicio el 2 de marzo y está destinada a personas interesadas en comenzar su formación profesional en el área del masaje terapéutico, dentro del marco de la Formación en Bienestar. El curso ofrece conocimientos básicos y herramientas fundamentales para el desarrollo de la actividad, con una orientación práctica y formativa.

Las inscripciones se realizan de manera presencial en la subsecretaría de Capacitación, ubicada en Avenida del Libertador 517. Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse al 299 5351518.