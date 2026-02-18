Se celebra el miércoles de Ceniza y da inicio a la Cuaresma, en Cutral Co

Con celebraciones en distintas comunidades,

Tras la finalización del Carnaval, la iglesia Católica celebra el miércoles de Ceniza, jornada que marca el inicio de la Cuaresma, el período de 40 días de preparación espiritual previo a la Pascua.

En 2026, el miércoles de Ceniza se conmemora el miércoles 18 de febrero, con celebraciones en distintas comunidades, según el siguiente cronograma:

Parroquia San Juan Bosco : 20:00 horas

: 20:00 horas Parroquia Espíritu Santo : 19:00 horas

: 19:00 horas Capilla San Sebastián: 19:00 horas

Durante esta jornada, los fieles participan de misas y celebraciones especiales que dan comienzo a un período de recogimiento y renovación espiritual que se extenderá hasta la Pascua.