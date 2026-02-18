Rincón de los Sauces: apuñaló a un joven a la salida de un boliche y fue declarado culpable

El hecho ocurrió en enero de 2025 y la resolución fue adoptada por unanimidad tras un juicio oral.

Un hombre fue declarado penalmente responsable por intentar asesinar a un joven al apuñalarlo en el cuello a la salida de un boliche. El hecho ocurrió en enero de 2025 en la ciudad de Rincón de los Sauces, y la resolución fue adoptada por unanimidad tras un juicio oral.

Por pedido de la asistente letrada Yesica Barbich, el tribunal declaró culpable a Juan José Palomo, acusado por el Ministerio Público Fiscal del delito de homicidio simple en grado de tentativa, en carácter de coautor, conforme a los artículos 79 y 42 del Código Penal.

Luego del debate, el tribunal colegiado integrado por los jueces Lucas Yancarelli, Juan Guaita y Marco Lupica Cristo avaló la acusación fiscal y resolvió declarar la responsabilidad penal del acusado.

El hecho

De acuerdo con la teoría del caso acreditada durante el juicio, el hecho ocurrió el 9 de enero de 2025, alrededor de las 6 de la mañana, en la intersección de las calles Rawson y Belgrano de Rincón de los Sauces.

La víctima regresaba caminando de un boliche junto a un grupo de amigos cuando fue interceptada por Palomo, quien lo increpó y, sin mediar palabras, le asestó una puñalada en el cuello.

Tras la agresión, el acusado se dio a la fuga e ingresó a su domicilio, ubicado en las inmediaciones del lugar, llevándose el cuchillo utilizado en el ataque.

Como consecuencia de la lesión, la vida del joven estuvo en peligro. Fue intervenido quirúrgicamente y permaneció internado en el Hospital Castro Rendón, donde recibió atención médica de urgencia.