Proponen un espacio de folklore para compartir en familia en Plaza Huincul

La iniciativa se lleva adelante los días martes y jueves.

Con el objetivo de fortalecer los vínculos familiares y promover las tradiciones culturales, se desarrolla en Plaza Huincul la propuesta “Folclore en Familia”, una actividad pensada para disfrutar de la danza y la música popular argentina junto a grandes y chicos.

La iniciativa se lleva adelante los días martes y jueves, en el horario de 11:00 a 12:30 horas, y tiene lugar en el CDI “Gajitos de Ternura”, ubicado en Avenida Schreiber 300.

El espacio invita a madres, padres, niñas y niños a participar de encuentros donde el folklore se convierte en una herramienta de expresión, aprendizaje y encuentro intergeneracional, fomentando el sentido de pertenencia y el disfrute colectivo.