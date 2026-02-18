Plaza Huincul impulsa un taller gratuito de uso de celular para adultos mayores

con especial foco en el uso de WhatsApp, Mercado Pago y en la prevención de estafas virtuales.

Plaza Huincul puso en marcha el taller “Conectados Paso a Paso”, una propuesta destinada a adultos mayores que busca brindar herramientas prácticas para el uso cotidiano del teléfono celular y promover una inclusión digital segura.

El taller está orientado a personas que deseen aprender a utilizar aplicaciones y funciones básicas del celular, con especial foco en el uso de WhatsApp, Mercado Pago y en la prevención de estafas virtuales, una problemática creciente que afecta principalmente a los adultos mayores.

Las clases se dictan los martes y jueves, de 15:00 a 16:30 horas, en el espacio ubicado en Avenida Schreiber 300, y cuentan con acompañamiento personalizado, priorizando un aprendizaje paso a paso y adaptado a las necesidades de cada participante.