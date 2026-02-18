Plaza Huincul celebra su 60° aniversario con una rifa y grandes premios

En el marco de los festejos por el 60° aniversario de la institucionalización de la ciudad, Plaza Huincul lanzó una rifa con importantes premios que acompañará las celebraciones previstas para el mes de abril.

Según se informó oficialmente, el sorteo se realizará el día 24 y tendrá como premios principales un automóvil 0 km Toyota Yaris, una motocicleta Motomel 110 cc y tres televisores LED.

La venta de los cupones comenzará el jueves 19 de febrero, con un valor de $30.000 cada uno. Los interesados podrán adquirirlos en los puntos de venta oficiales habilitados por el municipio: la Subsecretaría de Capacitación, ubicada en Avenida Del Libertador 517 del barrio Central; la Caja Municipal, en el edificio municipal de Avenida San Martín 801; y en todas las sedes barriales de la ciudad.

Desde el Ejecutivo local destacaron que esta iniciativa forma parte de las actividades conmemorativas por los 60 años de vida institucional de Plaza Huincul e invitaron a vecinos y vecinas a participar.