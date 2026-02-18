Novedades en Alianza, la comisión respondió y la oposición realizó un comunicado

Solo resta conocer cuando serán las elecciones

Desde personería jurídica convocaron a la lista opositora a una reunión el próximo viernes en Neuquén. Hubo respuesta de la comisión directiva del club sobre el llamado a elecciones.

En el documento que llegó a 299 Deportes, desde la comisión directiva del club explican que el llamado a elecciones no se ha realizado aún por la falta del balance del periodo 2025 y que en la primera quincena de febrero ya estará disponible.

En otro de los puntos, la actual comisión se apoya en el artículo 31 del estatuto, que refiere que tiene un plazo de 4 meses para el llamado a asamblea una vez finalizado el ejercicio el ejercicio el 31 de diciembre.

Por parte de la lista opositora, expresan la gravedad de admitir tener el mandato vencido y aun así seguir tomando decisiones en el siguiente comunicado.

“La dirigencia reconoció ante Personería Jurídica que su mandato vencía el 5 de febrero y que no convocó a Asamblea. Aun así, siguen tomando decisiones como si estuvieran plenamente en funciones”.

“Para justificarse, sostienen que no convocan porque faltan balances de la gestión anterior gestión de la cual varios de ellos mismos formaron parte. Es decir, usan como excusa una situación que también fue responsabilidad propia”.

“Además, intentan desacreditar a socios firmantes diciendo que “no figuran en el padrón”, cuando existen constancias que demuestran que sí están registrados e incluso se les continúa cobrando la cuota social”.