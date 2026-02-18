Inscripciones para el ciclo 2026: hasta cuándo hay tiempo y cómo hacerlo

Es para quienes no se matricularon hasta el 14 de noviembre de 2025 en los niveles inicial, primario y secundario.

Avanzado febrero hay familias que, por diversos motivos, no hicieron la matriculación de niños y niñas en los jardínes y escuelas primarias o secundarias y como la educación es obligatoria, hay una nueva instancia a cumplimentar.

El trámite estaba disponible durante octubre y noviembre del año pasado. En algunos casos, las familias no lograron finalizar el trámite o no recibieron la confirmación desde la institución.

Si ocurrió esa situación se deberán acercar a las sedes de supervisión de los niveles inicial, primario o secundario para la asignación de vacantes en los establecimientos en que exista disponibilidad.

En el caso de la comarca petrolera la sede de supervisión se ubica en Los Colihues y Los Abetos, en el barrio 25 de Mayo de Cutral Co.

Desde la dirección del CPE se aclaró que las vacantes se asignan en aquellas escuelas que poseen bancos para ser ocupados, no son a elección de las familias.

Por otra parte, la coordinación de Niveles y Modalidades del CPE recordó que los primeros días de octubre se llevaron adelante las inscripciones al nivel Secundario en toda la provincia, con división en prioridades y de manera virtual.

En noviembre se procedió a la inscripción al nivel Inicial en salas de 4 años y para el ingreso al primer grado del nivel Primario.

La matriculación fue presencial para las salas de 3 años, y se sumaron quienes ingresan a sala de 2 años en las Escuelas Infantiles.

En este mes de febrero se pueden anotar los y las aspirantes para sala de 1 año, en aquellas escuelas infantiles que poseen dichos espacios.

En estas dos ciudades las escuelas infantiles -antes denominados jardines de infantes- son la N° 35 situada en el barrio Ezio Zani; y la N° 89 que está situada en Sarmiento y Rivadavia (atrás de la escuela primaria N° 137).

Los demás jardínes son N° 4 en Chubut y San Juan (del barrio Ruca Quimey); Jardín N° 7 en Lago Villarino N° 325 del barrio Parque Este; N° 15 en Sáenz Peña y 12 de Octubre (barrio Brentana); y N° 5 en Ejército Argentino N° 22 (de Daniel Sáez). Además, el jardín de infantes Copelco que se ubica en General Paz y Roca.

En las instancias de inscripción de finales del año 2025, hicieron el trámite 4.915 estudiantes para sala de 4 años, mientras que para el nivel primario lo completaron 9023 alumnos. Por su parte, para el nivel secundario se anotaron 11.923 estudiantes en toda la provincia.