Huincul Hockey Club anuncia torneo de Seven para inaugurar su predio

Para fines de febrero

El Huincul Hockey Club organiza una competencia de hockey en modalidad Seven con el fin de inaugurar su predio el próximo 28 de febrero.

El evento contempla dos categorías: +18 mixto, con un límite de tres varones en cancha, y la categoría Mamis. Según la normativa del torneo, cada equipo debe estar integrado por 10 jugadores.

La jornada se llevará a cabo en las instalaciones del club, donde el proceso de acreditación iniciará a las 9:30 am. El costo de inscripción se fijó en $200.000 por equipo.