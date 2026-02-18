Este es el pronóstico para el miércoles en Cutral Co y Plaza Huincul

El viento se presentará del sudoeste con ráfagas que llegarán a los 26 kilómetros en la hora.

El miércoles que para muchos implica la reanudación de la actividad después del feriado de carnaval, se indica una jornada con temperaturas que no llegarán los 30° Centígrados.

Durante el día se indica una máxima de 27° Centígrados y para la noche 8° Centígrados. El cielo estará cubierto en el día y se despejará hacia la noche.

En cuanto al viento se presentará del sector sudoeste a 23 kilómetros con ráfagas de 26 kilómetros en el día. Para la noche rotará al sudeste a 21 kilómetros con ráfagas de la misma intensidad.

Para el jueves la temperatura se espera en los 29° de máxima y 15° de mínima.