Este es el pronóstico para el miércoles en Cutral Co y Plaza Huincul

El miércoles que para muchos implica la reanudación de la actividad después del feriado de carnaval, se indica una jornada con temperaturas que no llegarán los 30° Centígrados.
Durante el día se indica una máxima de 27° Centígrados y para la noche 8° Centígrados. El cielo estará cubierto en el día y se despejará hacia la noche.
En cuanto al viento se presentará del sector sudoeste a 23 kilómetros con ráfagas de 26 kilómetros en el día. Para la noche rotará al sudeste a 21 kilómetros con ráfagas de la misma intensidad.
Para el jueves la temperatura se espera en los 29° de máxima y 15° de mínima.