El adolescente baleado en el barrio Belgrano sigue estable mientras avanza la investigación

La fiscalía y la policía provincial avanzan en la investigación por el adolescente baleado en el barrio Belgrano pero mantienen reserva porque hay otros menores involucrados y el proceso no es público.

En tanto que según la información oficial, el joven sigue grave en el hospital Castro Rendón, está estable y esa es una buena señal aunque todavía corre peligro de muerte por las heridas que le provocó el proyectil del arma de fuego.

El barrio sigue conmocionado por lo ocurrido, que puso a la vista lo que se vivía entre grupos del ambiente delictivo de los que participan muchos adolescentes.

Tal vez el antecedente más cercano sea la muerte de dos adolescentes en el barrio Nehuen Che también en un enfrentamiento armado relacionado con el narcomenudeo.