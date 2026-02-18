Cutral Co abre la inscripción a la capacitación “Formar a los Formadores”

La Municipalidad de Cutral Co, junto a la Justicia de Paz de Cutral Co, abrió la inscripción a la capacitación “Formar a los Formadores”, destinada a personas que trabajan con grupos de niñas y niños en el ámbito local.

La propuesta está dirigida a quienes se desempeñan en deporte, danza, talleres artísticos, culturales y recreativos, y tiene como objetivo fortalecer las prácticas de cuidado, acompañamiento y responsabilidad en el trabajo con infancias.

El curso comenzará el viernes 13 de marzo. Las inscripciones se realizan de lunes a viernes, de 8:00 a 13:00, en los siguientes puntos de la ciudad:

Secretaría de la Mujer y la Diversidad , ubicada en Sarmiento y Roque Sáenz Peña.

, ubicada en Sarmiento y Roque Sáenz Peña. Subsecretaría de Deporte y Juventud , en el Gimnasio Municipal “Enrique Mosconi”, en Principal Sáez y San Juan.

, en el Gimnasio Municipal “Enrique Mosconi”, en Principal Sáez y San Juan. Juzgado de Paz, en Bernardo Rivadavia 900.

Desde la organización se informó que, al finalizar la capacitación, las y los participantes integrarán el Registro de Formadores/as Idóneos/as, requisito obligatorio para continuar desarrollando actividades con infancias, en cumplimiento de la Ley Provincial 2302 y la Ordenanza Municipal 2930/2025.