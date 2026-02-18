Añelo: avanza la segunda rotonda del bypass de la Ruta 7

Destinado a mejorar la circulación y reforzar la seguridad en una de las zonas de mayor flujo vehicular de la región de Vaca Muerta.

La construcción de la segunda rotonda del bypass de la Ruta Provincial Nº 7, en el acceso a Añelo, avanza a buen ritmo sin generar interrupciones en el tránsito habitual. La obra es ejecutada por el gobierno de la Provincia del Neuquén y forma parte de un plan vial estratégico destinado a mejorar la circulación y reforzar la seguridad en una de las zonas de mayor flujo vehicular de la región de Vaca Muerta.

El bypass vial incluye la pavimentación de las rutas provinciales 7 y 17 con el objetivo de desviar el tránsito pesado fuera de la travesía urbana de Añelo, permitiendo ordenar la circulación y reducir la congestión dentro del ejido urbano. En ese marco, la nueva rotonda se consolida como un nodo clave para vincular la Ruta 7 con la circunvalación, garantizando una circulación fluida sin cortes ni desvíos significativos.

Una vez finalizada la obra integral del bypass, se prevé una mejora sustancial en la seguridad vial y en la conectividad regional. El proyecto permitirá descomprimir el ingreso de vehículos pesados a la localidad, optimizar los tiempos de traslado y articular de manera más eficiente con la circunvalación petrolera que se ejecuta sobre las rutas provinciales 8 y 17, en coordinación con operadoras hidrocarburíferas.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que los trabajos se desarrollan de acuerdo a los plazos previstos y responden a los compromisos asumidos en las mesas de articulación con el sector privado que opera en Vaca Muerta, priorizando el desarrollo de infraestructura sin afectar la movilidad cotidiana de vecinos, visitantes y transporte de cargas.

Un Neuquén más conectado

La obra se inscribe dentro del plan integral de infraestructura vial que impulsa la gestión del gobernador Rolando Figueroa, orientado a fortalecer la integración territorial y reducir el déficit histórico de conectividad. Al inicio de la actual administración, dicho déficit fue estimado en alrededor de 4.000 millones de dólares.

En ese contexto, el gobierno provincial proyecta ejecutar más de 650 kilómetros de rutas durante el actual período de gestión, una cifra que representa un récord histórico y un cambio sustancial en la política pública de infraestructura vial, teniendo en cuenta que a lo largo de la vida institucional de Neuquén se construyeron aproximadamente 1.200 kilómetros de rutas.