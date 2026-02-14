Motociclista terminó herido tras un choque en el barrio Otaño

El herido circulaba en una moto 150 cc que impactó con un vehículo Citroën

El incidente vial ocurrió en las primeras horas de la tarde, poco antes de las 14, cuando un motociclista y el conductor de un vehículo impactaron en la esquina de Challaco y Formosa de barrio Otaño.

La ambulancia del SIEN llegó al lugar para atender al hombre que iba en la moto, que quedó tendido en la calle mientras que el conductor y la acompañante del vehículo estarían ilesos.

En principio, se supo que el herido circulaba en una moto 150 cc que impactó con un vehículo Citroën. Si bien tuvo que ser asistido, las heridas no serían de gravedad.

El motociclista es un vecino del barrio, personas allegadas se llevaron la moto antes de que llegara la policía, lo que llevó al error de creer que en realidad era un peatón.