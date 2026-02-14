La fiesta del fútbol infantil, Copa José Rioseco, comenzó en el club Rivadavia

En el Club Rivadavia de Cutral Co comenzó el Gran Torneo Infanto-Juvenil de Fútbol. Comenzó en Rivadavia pero continuará también en la cancha de Alianza.
Esta es la tercera edición de la Copa “José Héctor Rioseco”, una propuesta que promueve la competencia sana, el compañerismo y la integración de cientos de niños y niñas de la ciudad y la comarca.
Participan clubes federados en su categoría escuelita y también clubes comunitarios, que entre todos albergan a cientos de niños y niñas en una enorme tarea social.
En el acto de inauguración hubo mucha alegría y ganas de jugar. El intendente Ramón Rioseco expresó “es un gusto para mí compartir con niños y jóvenes. A este año lo vamos a denominar el Año de la Educación y la Juventud. Vamos a hacer tres canchas de césped sintético en barrio Pueblo Nuevo, barrio Progreso y barrio Brentana. Y seguiremos generando espacios para que los chicos hagan deporte, cultura y compartan con la familia”.
Estuvieron presentes el Intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco; el Jefe de Gabinete y Gobierno, Walter Mardones; el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín; la concejal Jesica Rioseco; y demás autoridades del Ejecutivo Municipal. También acompañaron el presidente del Club Atlético Rivadavia, Omar Vielma y el presidente de Alianza, Fabián Vega.
Clubes participantes:
C.A. Rivadavia
C.S. y D. Alianza
Komarka Junior
Extremo Junior
Garufa
Saca Forever
Deportivo Saez
Unión de Piedra
Mil Rayitas
Petrolerito
Argentino Junior
Dorados Junior
C.A. Independientes
C.A. Petrolero Argentino