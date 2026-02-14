EPAS: hay un 30% menos de agua por lo que piden bajar el consumo en Cutral Co y Huincul

Se pide que, mientras dure la reparación, se priorice el uso para consumo humano e higiene personal

Los problemas en el sistema del acueducto Los Barreales comenzaron el miércoles pero con las bajas temperaturas, no se había notado mucho, salvo en las zonas más altas.

Pero los 30 grados de este sábado hicieron que la población sintiera la menor cantidad de agua. A las 21 h, el EPAS emitió un comunicado en el que explica lo que se rompió y lo que se hace para repararlo.

El acueducto fue diseñado para enviar 2000 metros cúbicos de agua sin tratar a un sistema de riego, pero esa propuesta nunca se puso en marcha así que se instaló un sistema que frena la cantidad de agua a 700 metros cúbicos aproximadamente, que es la cantidad que se puede potabilizar en la copa de Cutral Co.

Se rompió ese regulador (variador de frecuencia), el que controla la cantidad de agua y reemplazarlo tardará meses porque es un componente de exportación y específico. En los últimos tres días, se intentó repararlo, pero sin éxito.

Entonces se decidió planificar la instalación de una bomba que se conecte al sistema en forma externa, pero tiene sus complejidades por la presión de agua que debe soportar el empalme. ¿Entonces? Mientras se trabaja en una solución, hay que bajar el consumo para que el agua llegue a todas las casas.

En el comunicado se expresa que el equipo afectado es una bomba de 1.700 HP, cuyo arranque depende de un variador de frecuencia que regula el caudal bombeado. “El miércoles pasado, una sobrecarga de tensión eléctrica provocó la salida de servicio de este equipamiento, impidiendo hasta el momento su puesta en marcha”, se explicó.

Desde hace más de 48 horas, técnicos especializados del EPAS, junto a personal del EPEN y profesionales externos, trabajan de manera continua para detectar el origen de la falla y restablecer el funcionamiento del sistema.

“El jueves, el EPAS activó el plan de contingencia previsto para este tipo de situaciones. En una primera instancia, se realizaron maniobras operativas con personal propio que no arrojaron resultados positivos, por lo que se decidió convocar a especialistas externos para reforzar las tareas técnicas”, se detalló.

Actualmente, tres cuadrillas de especialistas trabajan en el establecimiento intentando reparar el variador, un equipamiento de fabricación internacional cuyo reemplazo demandaría varios meses, por lo que no representa una solución inmediata.

Activación de plan alternativo

En paralelo a los trabajos de reparación, el EPAS avanza en el análisis de alternativas técnicas para restablecer el funcionamiento del acueducto que abastece el 30% del sistema.

Una de las maniobras en estudio consiste en la instalación de una motobomba provisoria, vinculando la cisterna que recibe agua de la Estación 1 con la cañería de impulsión, sorteando la bomba actualmente dañada.

La principal complejidad de esta solución radica en los acoples de las cañerías, ya que el sistema opera con presiones cercanas a los 17 kilos, lo que requiere uniones especiales de acero y un montaje de alta precisión.

Durante la mañana de este sábado, una empresa especializada se hizo presente en el lugar para evaluar la factibilidad técnica de esta alternativa y definir los pasos a seguir. En caso de avanzar, el montaje demandará algunos días debido a la magnitud de los equipos involucrados, aunque podría constituir una solución paliativa durante la temporada estival.

En este plan de contingencia participan activamente los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul, que pusieron a disposición personal, maquinaria y recursos para acompañar al EPAS y minimizar el impacto en los vecinos de la comarca.

Uso responsable del agua

Actualmente, el suministro de agua potable se garantiza a través del sistema Buena Esperanza, que aporta el 70% de la producción y funciona con normalidad. Durante los últimos días, con temperaturas más bajas y consumos moderados, el servicio no se vio significativamente afectado.

Desde el EPAS se solicita a los vecinos y vecinas extremar el cuidado del agua, priorizando su uso para consumo humano e higiene personal. Un uso responsable del recurso permitirá reducir al mínimo los cortes, que se realizarían únicamente durante la noche o en momentos puntuales del día para recuperar niveles en las cisternas.