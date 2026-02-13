Vecinos preocupados por intenso tiroteo en el barrio Otaño

La balacera comenzó cerca de la medianoche y se extendió por una hora aproximadamente

La policía no tomó intervención y no hay informes de personas heridas, pero los vecinos y vecinas dieron testimonio a Cutral Co al Instante del intenso tiroteo en la zona sur del barrio.

En el sector hay enfrentamientos de larga data entre personas del ambiente delictivo pero en este caso no se los identificó a los protagonistas, nadie en el barrio quiere salir cuando las detonaciones son tantas porque cualquier bala perdida puede ser mortal.

Según el testimonio que se publicó en redes sociales en forma anónima y otros mensajes de lectores, la balacera comenzó cerca de la medianoche y se extendió por una hora aproximadamente. Se habrían realizado al menos 20 disparos.

El barrio está habitado mayoritariamente por personas de trabajo, de familia, pero la vida se hace difícil debido al accionar de personas dedicadas a la delincuencia.