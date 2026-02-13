Huincul: quiso matar a un hombre golpeándolo con una piedra en la cara y lo condenaron

Se arribó a un acuerdo y lo condenaron a cuatro años de prisión. El hecho fue en Plaza Huincul

El juez de Garantías Lisandro Borgonovo condenó a cuatro años de prisión a un hombre acusado de intentar matar a un conocido golpeándolo con una piedra en el rostro.

En una audiencia desarrollada hoy se homologó el acuerdo pleno alcanzado entre el ministerio Público Fiscal y la defensa oficial del imputado.

“Hay un hecho puntual que se ha investigado y este es un resultado similar del que se hubiera obtenido en caso de ir a juicio. Este tipo de procedimiento acorta tiempos y puede aplicarse porque la pena es inferior a los seis años”, explicó el juez Borgonovo al imputado y a los familiares de la víctima, que estuvieron presentes.

Qué ocurrió

El 25 de agosto de 2025, un hombre identificado como N.J.G. se encontraba con la víctima en una vivienda de la zona de chacras de Plaza Huincul consumiendo estupefacientes.

En ese contexto, tomó una roca de gran tamaño y le dio reiterados golpes en la zona de la cara y la cabeza provocándole varias fracturas en el cráneo. Producto de las heridas, continúa internado.

El representante del MPF, Federico Ocejo, expuso las pruebas recabadas durante la investigación, las cuales –consideró- “son lo suficientemente sólidas para demostrar la culpabilidad de N.J.G. más allá de la asunción de la responsabilidad”.

La defensora del imputado, por su parte, indicó que “ante la eventualidad de ir a un juicio la posibilidad de que lo condenen son altas, no sólo hay considerable prueba, sino que no se ha podido acreditar una teoría alternativa a la de fiscalía”.

Por otra parte, explicó que N.J.G. no posee antecedentes condenatorios y padece problemas psiquiátricos.

A pedido de las partes, Borgonovo también extendió por un mes la internación del imputado en un hospital. La medida de coerción se dictó a raíz de la patología del imputado y dado que su detención en una comisaría o unidad de detención significaría un riesgo para él y para terceros.