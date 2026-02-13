Demoraron a dos varones y secuestraron una moto en Cutral Co

El jueves por la noche, los efectivos policiales intervinieron ante llamado telefónico que alertaba de un intento de sustracción de una moto.
De acuerdo a lo indicado por la Policía, una vecina informó que dos personas habrían intentado sustraer un rodado en la calle y luego se retiraron en dirección el canal colector de crecientes. Ante esta situación, el personal policial inició un patrullaje preventivo por las inmediaciones.
Minutos más tarde, los efectivos lograron localizar a dos jóvenes que se desplazaban en una motocicleta, a quienes se les dio alcance en la intersección de avenidas principales del sector.
Al proceder a la identificación y verificación del vehículo, se constató que el dominio colocado no coincidía con el rodado y que los números de motor y chasis presentaban signos de adulteración.
Frente a estas irregularidades, se dispuso la demora de ambas personas y el secuestro preventivo de la motocicleta.
Los involucrados fueron trasladados a la dependencia policial, donde se realizaron las diligencias de rigor, incluyendo control médico, quedando posteriormente a disposición de la autoridad competente. Las actuaciones continúan con la causa judicial.