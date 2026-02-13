Demoraron a dos varones y secuestraron una moto en Cutral Co

La moto tenía irregularidades con la documentación.

El jueves por la noche, los efectivos policiales intervinieron ante llamado telefónico que alertaba de un intento de sustracción de una moto.

De acuerdo a lo indicado por la Policía, una vecina informó que dos personas habrían intentado sustraer un rodado en la calle y luego se retiraron en dirección el canal colector de crecientes. Ante esta situación, el personal policial inició un patrullaje preventivo por las inmediaciones.

Minutos más tarde, los efectivos lograron localizar a dos jóvenes que se desplazaban en una motocicleta, a quienes se les dio alcance en la intersección de avenidas principales del sector.

Al proceder a la identificación y verificación del vehículo, se constató que el dominio colocado no coincidía con el rodado y que los números de motor y chasis presentaban signos de adulteración.

Frente a estas irregularidades, se dispuso la demora de ambas personas y el secuestro preventivo de la motocicleta.

Los involucrados fueron trasladados a la dependencia policial, donde se realizaron las diligencias de rigor, incluyendo control médico, quedando posteriormente a disposición de la autoridad competente. Las actuaciones continúan con la causa judicial.